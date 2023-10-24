“غلطة تدمر حياة أسرتك” .. سلق البيض بهذه الطريقة الشائعة تجعله يدمر الكبد ويسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض هو من أهم أنواع الأطعمة الأساسية التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص ويرجع هذا لعدة أسباب، من بينها أن البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين المفيد من الجسم، وتعتبر من اشهر طرق تحضير الطعام هي طريقة سلق البيض ولكن هناك بعض الأشخاص الذين قد يقومون بسلق البيض بطريقة خاطئة، وهذا ينتج عنه إصابة من يقوم بتناوله بالعديد من الأمراض، وتلك الخطأ قد تقع فيه جميع الأمهات من خلال موقع نيوز مصر في هذا الموضوع سوف نذكر لكم الطريقه الخاطئه لسلق البيض وفي المقابل الطريقة الصحيحة التي يجب إتباعها.

طرق طهي البيض الخاطئة

إن الطريقة الخاطئة لسلق البيض تكمن في القيام بطرق البيض على النار لمده قليله جدا وهذا ينتج عنه تناول البيض وهو ما زال نيئا وغير مستوي، وفي تلك الحالة يمكن أن يصاب الإنسان الذي يقوم بتناوله بالتسمم ، والأمر ذاته عندما يتم ترك البيض لفترة طويلة على النار تزيد عن النصف ساعة سنجد أنه يؤدي أيضا إلى الإصابة بأمراض خطيرة، ويمكن أن تؤثر على الكبد، لذا يفضل عدم استخدام تلك الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.

طريقة طهي البيض بشكل صحيحه

وأما بالنسبه للطريقة الصحيحة لسلق البيض، نجد أنها تكمن في إحضار إناء ونضع فيه البيض من سلقه، مع إضافة كمية من الملح، ويترك البيض على النار لمده ربع ساعه فقط وبهذا يكون قد اكتمل نضجه الكامل.