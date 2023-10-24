«متجيش تقول معرفش» .. العالم سيحرم من أكل الرمان شاهد كيف يصبح الرمان سبب هلاكنا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناول الرمان الفاكهة اللذيذة والمحبوبة من قبل الكثيرين خلال فصل الصيف، إنها محبوبة بسبب فوائدها الصحية العديدة بسبب تركيبتها الغنية بالمواد المغذية،ومع ذلك يمكن أن يؤدي استهلاكها بطريقة غير صحيحة إلى مشاكل صحية خطيرة.

تشير الدراسات إلى أن تناول الرمان بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والإصابة بالسكتات القلبية والسكتات الدماغية، ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل اضطرابات المعدة والهضم والإسهال والإمساك. البذور الصغيرة والصلبة للرمان يمكن أن تسبب آلاماً في المعدة إذا لم تُمضغ بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، عدم غسل الرمان بعناية يمكن أن يعرضك لبكتيريا ضارة ومواد كيميائية ومبيدات الآفات الموجودة في القشرة، مما يسبب مشاكل صحية متنوعة. من المهم الوعي بهذه المخاطر التي يشير إليها الخبراء.

الرمان هو فاكهة مليئة بالعديد من الفوائد الصحية، إليك بعض فوائد الرمان:

1. غني بالمضادات الأكسدة: الرمان يحتوي على مستويات عالية من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم.

2. تحسين صحة القلب: يُظهر البحث أن تناول عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

3. منع الالتهابات: تحتوي بذور الرمان على مواد مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في منع الالتهابات في الجسم.

4. تحسين الهضم: الرمان يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز من عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي.