الصراصير هتكره بيتك للأبد …مكون سحري ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز وتخلصي من الصراصير الصغيرة في المطبخ نهائياً..اقضي على الحشرات نهائيا”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الصراصير الصغيرة الموجودة في المطبخ هي من أكثر الحشرات المزعجة التي تضايق جميع سيدات المنزل، وعادة ما تنتشر الصراصير في فصل الصيف ونجد أن في الصراصير يمكنها أن تسبب العديد من الأضرار خاصة وأنها تلوث الطعام إذا اختلطت به، ويعتبر المطبخ هو الملجأ الرئيسي للصراصير الصغيرة بسبب وجود بقايا الطعام، وقد تبحث سيدة المنزل عن أكثر من طريقة للتخلص ولكن دون جدوى في هذا الموضوع سوف نتعرف معا على أكثر من طريقة للتخلص من الصراصير بمكونات طبيعيه موجوده في المنزل بدون الحاجة لاستخدام مبيدات حشرية تابعوني للتفاصيل.

طرق التخلص من الصراصير

أولا يمكن استخدام الخل وهو من العناصر الفعالة التي تقضي على الصراصير بشكل سريع فقط كل ما علينا وضع كمية من الخل في بخاخ رشاش، والقيام برش الخل في جميع الأركان الموجودة في المنزل والمطبخ ونجد أن الصراصير لا تستطيع التنفس من رائحة الخل القوية، ولذلك تفر هاربة من هذا المكان.

ثانيا استخدام الزيوت العطرية فنجد أن رائحة العطرية تعتبر من الروائح الكريهة للصراصير، وتفر منها دائما فقط كل ما علينا أن نحضر أحد الزيوت العطرية وليكن زيت نعناع أو اللافندر، ومن ثم نقوم بوضعه في الماء ونمسح المنزل بهذا الماء وسوف يتم التخلص من الصراصير بطريقه امنه، بدون الحاجة إلى استخدام أي مبيدات حشرية ضارة.