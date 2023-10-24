«ازاى عايشين ومنعرفش».. طريقة جهنمية للتخلص من جميع الحشرات والنمل والصراصير بمكونات طبيعية في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحشرات المنزلية مثل الصراصير والنمل تشكل مشكلة كبيرة للنساء اللواتي يعيشن في المنازل، خاصة في فصل الصيف، غالباً ما تلجأ ربات المنازل إلى طرق مختلفة للتخلص من هذه الحشرات لتجنب الأمراض، هناك حلاً فعالاً، مثل خلط حمض البوريك والدقيق لصنع معجون سام ووضعه في حاويات حول المنزل.

وهناك وصفة أخرى تجمع بين حمض البوريك، والسكر المطحون، وزيت النعناع لصد الصراصير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام خليط من السكر والصودا الكاوية والماء في أواني صغيرة لجذب وقتل الصراصير والنمل، مكونات أخرى في المطبخ مثل الفلفل والنعناع والخل الأبيض والماء المغلي ونشا الذرة وزيت القرفة يمكن أن تساعد أيضا في صد أو التخلص من النمل بشكل آمن دون استخدام مبيدات حشرية ضارة.

يمكنك استخدام مواد طبيعية للتخلص من الحشرات في المنزل. يُمكنك محاولة هذه الطرق:

1. الخل الأبيض: امزج الماء مع الخل الأبيض ورشه في الأماكن التي تتواجد فيها الحشرات، الخل يعمل على إبعاد النمل والصراصير.

2. مسحوق البيكربونات: يمكنك وضع مسحوق البيكربونات في الزوايا والأماكن التي تظهر فيها الصراصير. سيساعد في التخلص منها.

3.زيت النعناع: يُعتبر زيت النعناع من الروائح التي تبعد الحشرات. ضع قطنة مبللة بزيت النعناع في الأماكن التي يتواجد فيها النمل.

4. البخار الساخن: استخدم آلة بخار لتطهير الأماكن التي تختبئ فيها الحشرات، الحرارة تزيل الحشرات وبيوضها.