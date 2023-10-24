وداعاً للنسيان وقلة التركيز.. كنز رباني هذا الطعام يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن بنية الدماغ؟!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف الهدايا الرائعة من الطبيعة التي تعزز من الوظائف العقلية والذاكرة. يعتقد البعض أن صحة الدماغ لا يمكن تحسينها بشكل طبيعي، ولكن هناك العديد من الأطعمة التي تثبت خلاف ذلك، الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة مليئة بحمض أوميغا-3 الدهني الأساسي، الذي يعد عنصرًا حيويًا لنمو الدماغ وتحسين الذاكرة.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات الطازجة تحمي الدماغ من التلف الناجم عن الجذور الحرة، مما يعزز من التركيز والذاكرة، بالإضافة إلى ذلك البقوليات والمكسرات والبذور والكاكاو والشوكولاتة الداكنة تلعب دورًا في تحسين وظائف الدماغ. احتضن هذه العجائب الطبيعية لتعزيز ذاكرتك وتغذية دماغك.

السمك يعد مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة إليك بعض فوائد تناول السمك:

1. غني بالبروتين: السمك غني بالبروتين، الذي يعد مكونًا أساسيًا لبنية الجسم ويساعد في إصلاح ونمو الأنسجة.

2. مصدر جيد لحمض أوميغا-3 الدهني: الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة تحتوي على حمض أوميغا-3 الدهني الذي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

3. غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي السمك على فيتامينات مثل فيتامين D والفيتامينات B المختلفة، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم.

4. يعزز من الصحة العقلية: حمض أوميغا-3 في السمك يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الوظائف العقلية والتركيز، وقد يكون له تأثير إيجابي على الحالات النفسية مثل الاكتئاب.