دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيفية “إبطاء” عداد الكهرباء مرتين ودفع 50% فقط من فواتيرك دون مخالفة القانون؟,

�بًا بكم! سأتحدث معكم اليوم عن كيفية تقليل مبلغ فواتير الكهرباء مرتين أو مرتين ونصف بشكل قانوني تمامًا. هذا سيساعد الكثير في توفير مبلغ لا بأس به من المال! وظيفتي هي عامل كهربائي منذ 20 عامًا وحصلت مؤخرًا على الدرجة السادسة. وعلى حسب ذاكرتي، فإن متوسط أسعار الكهرباء آخذ في الارتفاع. لكن ثقوا بي، فهذه الزيادة تتم بشكل مصطنع! لذا لطالما مارست الحيل والخدع على عداد الكهرباء: كوضع مشبك ورق أو مغناطيس لجعله يدور بشكل عكسي.قررت أن أتحدث إلى المالك، وأراني جهازًا يعمل على تقليل استهلاك الكهرباء. والذي أحضره له صهره من الخارج. لم أصدق ما أراه وأسمعه! كانت أشعر بالخزي أنني لم أعرف هذه التقنية من قبل. بعد ذلك، بدأت البحث عن معلومات حول جهاز Eco-energy® ووصلت إلى هذه المقالة العلمية، التي تشرح كل شيء بالتفصيل. الآن لم يعد هناك أي شك. هذا الجهاز صغير، بحجم المصباح العادي تقريبًا ويتم توصيله بأقرب مقبس إلى العداد الكهربائي ويبدأ التشغيل على الفور بكل هدوء! وهو يُطلق عليه – Eco-energy®. ما فهمته أنه لا يُمكن شراؤه من أي متجر عادي. وهذا منطقي لأنه يتعارض مع مصالح الحكومة. ولكننا ندفع الضرائب، وندفع الكثير! لذا أعتقد أنه ليس فقط توفيرًا منطقيًا وسليمًا – بل عادل أيضًا بما فيه الكفاية.لديّ عائلة كبيرة بها ثلاثة أطفال، لذا فنحن نستهلك الكثير من الكهرباء. وتحتاج زوجتي إلى القيام بالكثير من الغسيل لرضيعين: كالحفاضات وسترات الأطفال الفضفاضة وغيرها، أما الطفل الكبير فيجلس باستمرار على الكمبيوتر. لذلك، عليّ أن أعترف بأنني اضطررت لسرقة الكهرباء من الحكومة لفترة طويلة… دائمًا ينفذ مني المال وأصبح مفلسًا، لذا اضطر إلى العمل في تركيب وإصلاح الأسلاك الكهربائية في المنازل والشقق الخاصة. وبينما كنت أعمل في إحدى الشقق، لاحظت شيئًا مثيرًا للاهتمام. قمتُ بتركيب عداد الكهرباء وبدأ المالك في القيام ببعض الإصلاحات في الغرف. وكان خلال هذه الإصلاحات يقوم بتشغيل ماكينة النشر والقطع، وفي اليوم التالي كانت قراءة العداد 700 واط فقط. كيف يمكن هذا؟ من المفترض أن يكون الاستهلاك أعلى من ذلك مرتين أو ثلاثة