دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رسميا موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الجزء الثاني والأخير وتردد القنوات الناقلة، ينتظر العديد من محبي سلسلة مسلسل ألب أرسلان عرض الحلقتين الأخيرتين من السلسلة، فقرر منتج المسلسل إيقافه بعد الجزء الثاني بسبب قرار الممثل باريش أردوتش الانفصال عن المسلسل نهائيا، لذلك فإن المنتج لم يجد بداً من إيقاف المسلسل عند الحلقة61، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد النهائي لعرض الحلقة 60 بعد صدور الإعلان في القناة الرسمية لمسلسل ألب أرسلان.

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 الجزء الثاني

محبي المسلسلات التاريخية التركية يعيشون في حالة من الانتظار المشوق والحماسة لعرض الحلقة ال ـ60 من الموسم الثاني لمسلسل “ألب أرسلان، إنها اللحظة المثلى التي ينتظرونها بفارغ الصبر لختام ملحمة السلسلة السلجوقية المثيرة التي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة.

على الرغم من رفض الممثل باريش بيرات، الذي يلعب دور شخصية ألب أرسلان في المسلسل، استمرار المشروع، اضطر منتج المسلسل إلى التسرع في تطوير الأحداث لضمان انتهاء الموسم بنجاح، وبناءً على ذلك، تم التخطيط لعرض موقعة ملاذكرد التاريخية التي تُعَدّ واحدة من أهم الأحداث في السلسلة.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 60 من مسلسل ألب أرسلان السلجوقي في الأيام القليلة القادمة.، ستتم عرض الحلقة يوم الإثنين الأخير من هذا الشهر 30 أكتوبر 2023 على قناة TRT التركية، ستعرض القنوات العربية الحلقة في اليوم التالي، حيث ستعرض يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر على قناة الفجر الجزائرية، ويمكن للجمهور التوقع المتعة والإثارة في هذه الحلقة المثيرة.