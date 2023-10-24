“لن تخطر ببالك” .. تاجر فراخ يكشف عن طرق الغش في بيع الفراخ.. اعرفها وماتخليش حد يضحك عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدجاج من أكثر البروتينات التي يحب تناولها العديد من الأشخاص الكبار والصغار ،لذلك تحب ربات البيوت شرائها ،ولكن عند عملية الشراء تنخدع في وزن الفراخ وذلك بسبب عمليات الغش التجاري فى محلات بيع الدواجن ، عن طريق حقن الماء داخل الدجاجة وتحت الجلد ، لزيادة الوزن عند بيعها للمستهلك النهائي الذي لا يكون خبيراً في معظم الحالات،لذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كيف تتم عملية الغش وكيفية معرفتها.

كيفية الغش في بيع الفراخ

علي الرغم من ارتفاع اسعار الفراخ الا ان الغش مزال مستمر وهذا النوع من الغش التجارى فى محلات بيع الدواجن بأشكالها، مثل: الفرخة الكاملة أو “البانيه” ، “الأوراك”، و”الصدور”، وهو حقن الماء داخل الدجاجة وتحت الجلد، لزيادة الوزن، وذلك عن طريق الحفاظ علي الماء داخل الدجاجة،وبعد الحقن ولضمان استمرار وجود المياه أطول فترة ممكنة داخل لحم الدجاجة، أو الجلد يتم نقعها فى مياه مُضاف لها مادة نشا أو مادة الكربونات مع النشا لسد مسام الجلد، ومكان فتحة الحقنة.

كيف تكشف غش التجار بكل سهولة

يوجد علامات يمكنك من خلالها أن تعرف أن تلك الدواجن محقونة بالمياه قبل شرائها،حيث انه عند شراء الفرخة يُلاحظ أنها مُنتفخة ، وبالضغط عليها يشعر المستهلك بوجود المياه داخلها، وفى حال زيادة الضغط ستخرج المياه من لحم الدجاجة، ولضمان سلامة الغذاء لابد أن يتم مراعاة شراء الأغذية من محلات مضمونة ، والتركيز على أن يكون شكل ولون الدواجن وحجمها طبيعى، حتي لا تنخدعي مرة أخري.