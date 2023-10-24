دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اقرأها مره واحده بالعمر..آية قرأنية تبطل مفعول أي السحر تماما ! .. شاهد ماهي؟,

يعتبر السحر من أقدم الفنون والعلوم الروحية التي اشتهرت في مختلف الحضارات والثقافات عبر التاريخ. ويمكن تعريف السحر على أنه قدرة الإنسان على استخدام الطاقة الخفية والروحية في الكون لتحقيق أهدافه، سواء كانت إيجابية أو سلبية

ويمكن أن يكون السحر مفيدًا في بعض الأحيان، مثل استخدامه لتحقيق الشفاء الروحي والجسدي، أو لتحسين الحياة العاطفية والاجتماعية للإنسان، ولكن يمكن أيضًا أن يستخدم السحر بطرق سلبية وخبيثة، مثل استخدامه لإلحاق الضرر بالآخرين أو لتحقيق أهداف شخصية وغير أخلاقية.

وعلى الرغم من أن السحر يعتبر جزءًا من بعض الثقافات والديانات، إلا أنه يعتبر غير مقبول في بعض المجتمعات والديانات الأخرى، حيث يتم النظر إليه على أنه شكل من أشكال الشر والإثم.

وتتنوع طرق السحر بين المجتمعات والثقافات المختلفة، ففي بعض المجتمعات يتم استخدام الأدوات المختلفة مثل الأعشاب والزيوت والأحجار الكريمة والأسحار، في حين يمكن أن يستخدم الكلمات والأدعية والصلوات في بعض الثقافات الدينية.

ومن المهم الإشارة إلى أن السحر ليس علمًا مثبتًا علمياً، بل يعتمد على الاعتقادات والتصورات الروحية والثقافية، ولذلك فهو يثير الكثير من الجدل والجدل في المجتمعات المختلفة.

وعلى الرغم من أن السحر يمكن أن يكون مفيداً في بعض الأحيان، إلا أنه يجب المحافظة على الأخلاق والقيم الإنسانية الأساسية، وتجنب استخدامه لإيذاء الآخرين أو تحقيق أهداف شخصية غير أخلاقية.

كما يجب على الإنسان البحث عن المعلومات الصحيحة والموثوقة حول السحر وتجنب الوقوع في الخرافات والأفكار الخاطئة حوله. ويمكن للإنسان أن يستخدم الأدوات الروحية والروحانية بطريقة إيجابية وبناءة،

مثل استخدام الصلوات والأدعية لتحسين الحالة الروحية والنفسية، أو استخدام الأعشاب والزيوت الطبيعية للشفاء الجسدي والروحي. ويمكن للإنسان أيضًا الحصول على المساعدة الروحية والنفسية من الأشخاص المؤهلين والمتخصصين في هذا المجال، مثل الأئمة والقساوسة والعلماء الدينيين.

يجب على الإنسان أن يتجنب السحر السلبي والخبيث والذي يستخدم لإيذاء الآخرين، وأن يستخدم الأدوات الروحية والروحانية بطريقة إيجابية ومفيدة، وأن يحرص على المحافظة على الأخلاق والقيم الإنسانية الأساسية.

يشير القرآن الكريم إلى مفهوم السحر في عدة آيات، ويصف السحر بأنه شيء مناف للدين والإيمان، ويحظره بشدة. ففي سورة البقرة الآية 102 يقول الله تعالى: “وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ”.

وفي هذه الآية، يذكر القرآن أن الشياطين يعلمون الناس السحر، ويمكن استخدامه لتفريق الأزواج، ويحظر الله على الإنسان استخدام السحر لأنه يعد من المنافي للدين والإيمان ويسبب الضرر للناس.

ويوجد في القرآن العديد من الآيات التي تحث على الابتعاد عن السحر والدعوة إلى توحيد الله والاعتماد عليه وحده في كل الأمور، وذلك لأن السحر يعد من الأمور الباطلة والتي لا تنفع الإنسان في دنياه ولا في آخرته.