دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحب الكثير من الأشخاص حل الألغاز اللغوية لأنها تشغل الاذهان وتثير الفضول لمعرفتها ،ومن المعروف أن اللغة العربية تحتوي علي بحر من المعاني والكلمات ،ولغزنا اليوم عن جمع كلمة “خل” حيث تُعد كلمة خل بكسر حرف الخاء من أكثر الكلمات الدارجة في اللغة العربية، حتى أنها يتم استخدامها في الأمثال الشعبية أحيانًا، ولكنها أيضًا من الكلمات التي يصعُب على الأشخاص غير المتخصصين في اللغة العربية توقع كيف يتم جمعها أو على أي وزن يتم جمعها، ولذلك سوف نستعرض لكم معني هذه الكلمة أولاً حتي تستطيع جمعها بكل سهولة .
تعرف معنا علي معني كلمة “خل” في اللغة العربية؟!
لكي تستطيع جمع اي كلمة لابد ان تتعرف علي معناها ، حيث تعددت معاني كلمة خل بإختلاف التشكيل، وجاءت معني كلمة خل كالآتي:الخِل بكسر الخاء كي نفرقها عن كلمة الخَل والتي تعني نوع من أنواع الأحماض من المعروف أن كلمة خل تستخدم في الطهي بينما الخِل والتي يدور حولها سؤال ما هو جمع “خل”؟ فتعني الصديق أو الصاحب،لذا هيا بنا لنعرف كيف يمكن جمعها.
والآن.. هل بإمكانك جمع كلمة “خل” ؟!
كلمة خل من الكلمات التي حيرت الكثير من الطلاب للوصول الي جمعها ،حيث يختلف جمع كلمة “خل” باختلاف تشكيلها وذلك لاختلاف معناها عند اختلاف تشكيلها ونوضح لكم في النقاط التالية ما هو جمعها الصحيح:
- خِل : بكسر الخاء يكون جمعها في المعجم الوسيط هو كلمة أخلال.
- خَل : بفتح الخاء لا يتم جمعها فهي سائل يستخلص من بعض النباتات من العنب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتصدق الإجابة.. هل تعرف ماهو جمع كلمة “خل” التي حيرت جميع الطلاب؟! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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