“مستحيل ترمية تاني”.. قشور الليمون كنز في بيتك اغلي من الذهب تعالي اقولك تسفيدي منه في ايه!!.. هتنبهري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحب الكثير من الأشخاص تناول عصير الليمون ،وعادةً ما يتم التخلص من بقايا قشور الليمون ولكن حتى لقشر الليمون العديد من الفوائد والاستخدامات المتنوعة التي لا يعلمها معظم الأشخاص، قشور الليمون يمكن إدخالها في منتجات التنظيف للأسطح التي تحمل بقع، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم فوائد واستخدامات لقشور الليمون ستبهركم مستحيل ترميها تاني.

إستخدمات مذهلة لقشور الليمون .. لم تكن تعرفها من قبل

الليمون تستخدمه بعض السيدات في العديد من الوصفات المختلفة للشعر والبشرة على حد سواء حيث يستخدم الليمون منذ قديم الأزل في علاج عدد من المشاكل المختلفة التي تعاني منها البشرة، وأيضا لقشور الليمون استخدمات مذهلة والتي جاءت كالآتي:

قشور الليمون للتخلص من الروائح

قم بوضع قشور الليمون في وسط الملابس، وذلك لما لها قدرة علي امتصاص الروائح الغير محببة.

قشور الليمون لطرد النمل

يمكنك استخدام القشور في طرد النمل من المنزل من خلال وضعه في الأماكن التي يخرج منها.

قشور الليمون لتنظيف الملابس

يدخل قشور الليمون في صنع منتجات التنظيف للملابس، لذلك قم بوضعه داخل الغسالة أثناء تشغيلها لإزالة البقع.

قشور الليمون لتنظيف الآواني

فقط خذ ما تبقى من قشر الليمون، ونرش نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز على البقع المتراكمة فى الأوانى ونفركها جيدًا، واتركها جانبًا لمدة 30 دقيقة، وبعدها قم بغسلها بصابون غسيل الأطباق ستعيد اللمعان للأوانى كما لو كانت جديدة.