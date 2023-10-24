دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شاهد :نجمة الاتحاد السعودي تخطف الابصار بجمالها ومهاراتها العالية في المراوغة وتسجيل الاهداف,

تألقت اللاعبة اللبنانية ليلى اسكندر، لاعبة نادي الاتحاد السعودي للسيدات، خلال مباراة فريقها ضد القادسية، في الدوري الممتاز للسيدات.

وظهرت اللاعبة بمهاراتها العالية خلال المباراة، ما لفت الأنظار إليها.

وكانت اسكندر قد انضمت إلى نادي الاتحاد قبل أيام، بعد تعاقده معها من المنتخب اللبناني لكرة القدم.

وكانت اللاعبة قد خاضت أولى مبارياتها مع ناديها الجديد في الدوري السعودي، السبت الماضي، ضد شعلة الشرقية، حيث دخلت كبديلة في المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-0.