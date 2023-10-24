دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دراسة تكشف مفاجأة .. هذا ما يحدث للجسم بعد تناول فنجانين أو أربعة من القهوة يومياً,
نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين شربوا قهوة غير محلاة أو محلاة ولم يشربوا القهوة طوال سبع سنوات.
ووجدوا أن شرب ما بين كوبين إلى أربعة أكواب في اليوم هو الحل الأمثل ، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون السكر أم لا.
كان شاربو القهوة غير المحلاة بالسكر لديهم مخاطر أقل بنسبة تصل إلى 29 في المائة مقارنة بمن لا يشربونها ، في حين أن القهوة المحلاة كانت مرتبطة بخطر أقل بنسبة 31 في المائة.
وأضافت الدراسة : يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى مجموعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض أخرى.
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