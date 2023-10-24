عشبة يكرهها الجن والشياطين” .. تعرف على العشبة المعجزة السحرية التي تقضي على الجن من أول استخدام بإذن الله تعالى .. مش هتتوقع هي إيه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تشعر بعدم الراحة في منزلك؟ وتشعر أحياناً بوجود أشياء غريبة بالمنزل مثل الجن أو يشعر من حولك بالتوتر والقلق والأرق وتبحث عن حلول لهذه المشاكل والوصول إلى الشعور بالراحة والهدوء النفسي ،إليك الحل السحرى وهو عشبة ورق اللورا أو ورق الغار وهي عشبة متوفرة وتستخدم هذه العشبة للتخلص بشكل فعال من الجن وتقضي على الطاقة السلبية بالمنزل وتؤدي إلى الراحة النفسية والهدوء وسوف نتعرف كيفية استخدام ورق الغار بالسطور التالية.

طريقة استخدام عشبة اللورا أو ورق الغار للتخلص من الجن والطاقة السلبية بالمنزل

من المؤكد أنه لا يُمكن التخلص من الكائنات الموجودة حولنا والتي لا يمكن رؤيتها مثل الجن إلا بفضل الله تعالى قبل أي شيء ومما لا شك فيه أن الله تعالى وهب للإنسان نعمة العلم والاستكشاف ووهب له من الأعشاب وغيرها من الدواء ما يجعل البشر عاجزين عن الشكر ومن بين تلك الأعشاب تأتي عشبة ورق الغار للتخلص من الجن والسحر من خلال القيام بالخطوات التالية:

إحضار 3 لتر ماء ويوضع في وعاء مناسب على النار حتى يغلى.

نحضر ¼ كيلو من أوراق اللورا أو ورق الغار.

أضيف ورق الغار إلي الماء ودعه يغلي معه لمدة دقائق ثم أغلق النار.

يصفى الخليط من الأوراق ويدهن الجسم بالكامل من السائل ويترك حتى تمام امتصاص الجسم له.

من الممكن شرب القليل من سائل ورق الغار المغلي لتمام استفادة الجسم منه.

فوائد ورق الغار للجسم

عشبة ورق الغار لها فوائد عديدة لجسم الإنسان وصحته ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي: