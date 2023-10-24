«ياريتني عرفتها من زمان».. وداعا لشراء حجارة الريموت طريقة جهنمية لتشغيل اي ريموت بدون حجارة .. ضاع عمرنا!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة مذهلة لتشغيل جهاز التلفزيون وجهاز الدش دون الحاجة إلى بطاريات، هذه الفكرة الابتكارية ستبسط حياتك وتخلصك من البحث عن البطاريات إن رغبة الإنسان في تحسين وتطوير حياته لا تعرف حدودًا، ومنذ أقدم العصور ونحن نبتكر ونبحث عن حلول تجعل حياتنا أسهل وتوفر الوقت والجهد هذا يجعلنا نعيش في عصر سريع التطور، حيث يُبتكر العديد من الأفكار والاختراعات التي تسهم في تحسين جودة حياتنا إلى جانب التقدم التكنولوجي والاختراعات التي تضيف لنا وسائل الراحة، نبحث أيضًا عن طرق لتوفير النفقات وتقليل التكاليف في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة لذا، نقدم لكم ابتكارًا بديلًا للاعتماد على البطاريات عند نفادها فجأة.

اختراع بديل الحجارة

العقل البشري يعمل بكفاءة عالية عندما يجد نفسه في حاجة ماسة ومن هذا المنطلق، يقال أن “الحاجة أم الاختراع” وهذا يعني أن الإنسان يميل إلى تجربة أفكار جديدة وابتكارات عندما يواجه تحديات أو نقصًا في الموارد في هذا السياق، هناك ابتكار يعتمد بشكل أساسي على استخدام ورقة من الألومنيوم (القصدير)، وهي المادة المتاحة في معظم المنازل وتستخدم عادة في المطبخ يتم استخدام هذه الورقة كبديل للبطارية في أجهزة التحكم عن بعد عندما تنفد البطاريات العادية ومع ذلك، يجب أن يكون هناك بطارية تعمل بشكل جيد على الأقل في الريموت لكي يمكن تعويض النقص باستخدام ورقة الألومنيوم هذا الابتكار يُظهر كيف يمكن للإبداع والاستفادة من المواد المتاحة في المنزل أن يساهمان في حل مشاكلنا اليومية ببساطة وبدون تكلفة إضافية.

طريقة استخدام بديل البطارية لعمل الريموت أو الأجهزة الأخرى

لإعداد بديل للبطارية في جهاز التحكم عن بعد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتجهيز ورقة من الألومنيوم بحيث تكون بنفس حجم البطارية التي تحتاجها.

ثم ضع ورقة الألومنيوم في مكان البطارية التي لا تعمل، وتأكد من أن الورقة تلامس طرفي البطارية السالب والموجب.

قم بوضع بطارية جديدة في المكان الآخر للتحكم عن بعد.

بعد ذلك، يمكنك تشغيل الريموت بشكل طبيعي 100٪.

هذه الخطوات البسيطة تساعد في حل مشكلة نفاد البطاريات في الريموت وتوفير بديل سريع ومؤقت باستخدام ورقة الألومنيوم.