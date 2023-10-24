“سم قاتل”.. تلك هي مخاطر “سلق البيض” بهذه الطريقة المعتادة الخاطئة.. كارثة تؤدي إلى الوفاة في الحال!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض من أكثر الأكلات المحببة لدى الجميع من الصغار والكبار لما له من فوائد صحية كثيرة وطعم لذيذ وشهي، حيث يمكن تناوله على الفطار والعشاء وتحضيره بأكثر من طريقة منها المقلي والمسلوق والأومليت وغيرها الطرق الأخرى، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أن هناك طريقة خاطئة في سلق البيض قد تؤدي إلى الوفاة لما لها من تأثير ضار على صحة جسم الإنسان وخاصةً على وظائف الكبد، لذا نستعرض معكم اليوم الطريقة الصحيحة في سلق البيض حفاظاً على صحتك وصحة عيلتك.

خطأ فادح تفعله معظم الأمهات عند سلق البيض

هناك طريقة خاطئة تقوم بها جميع الأمهات عند تحضير البيض وسلقه وهذا يشكل خطر بالغ على صحة الإنسان حيث يؤثر على صحة الكبد ويسبب الوفاة والموت المحقق، ومن المعروف احتواء البيض على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم التي يحتاجها الجسم في النمو وتقوية العظام وعلى الرغم من ذلك فإنه يتحول إلى سم قاتل عند طهيه في وقت قصير ويتم تناوله وهو لم يكتمل النضج لإحتوائه على مادة الكبريت المضرة بالجهاز الهضمي للإنسان.

الطريقة الصحيحة في سلق البيض

نتعرف الآن على أفضل طريقة لسلق البيض للحفاظ على صحة الجسم والاستفادة من فوائد البيض المتعددة عن طريق إتباع الخطوات التالية.