«متعملش كده تاني » … هل تعرف ما هي اسباب تجنب قتل البرص في المنزل؟…حافظ على حياة اسرتك من الهلاك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعتاد أن تتعرض بعض منازلنا لهجوم الحشرات في فصل الصيف، ومن بين هذه الحشرات الغير محببة الأبراص وغيرها عادة، يكون هناك مبيدات حشرية مختلفة يمكن استخدامها للتخلص من هذه الحشرات، ولكن يجب أخذ الحذر من الآثار الجانبية لهذه المبيدات الكيميائية على صحة الإنسان، من الأفضل اللجوء إلى استخدام الوسائل الطبيعية والغير ضارة للبيئة وصحة الإنسان للتخلص من الأبراص ومشاكل أخرى مماثلة في المنزل في هذا المقال، سنتناول بعض الطرق البسيطة والفعّالة للقضاء على الأبراص بشكل طبيعي.

بعض الطرق الطبيعية الفعالة لطرد البرص او الوزغ من المنزل

زيت النعناع: يمكن وضع قطرات من زيت النعناع في الأماكن التي يتردد فيها البرص أو الوزغ الرائحة النعناعية تزعج هذه الزواحف. استخدام قشور الحمضيات:وضع قشور الحمضيات مثل الليمون والبرتقال في الأماكن التي يتردد فيها البرص أو الوزغ الرائحة المنبعجة من هذه القشور يمكن أن تكون مزعجة بالنسبة لهم. الخل والماء: اخلط كوب من الخل مع كوب من الماء واملأ به زجاجة بخاخ. رش هذا الخل في الأماكن التي تشك في وجود البرص. الفلفل الأحمر: قد يكون الفلفل الأحمر المطحون مفيدًا أيضًا. رش الفلفل الأحمر المطحون في المناطق التي يتردد فيها البرص.

ما هي اسباب عدم قتل البرص في المنزل؟

تجنب قتل البرص في المنزل يمكن أن يكون مهمًا للحفاظ على صحة الإنسان، حيث يمكن أن ينقل البرص بعض الأمراض والعدوى إذا تم التعامل معه بشكل غير صحيح.