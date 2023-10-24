“عيالك هتروح فيها.. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض واحدة من الوجبات الهامة التي تؤخذ في وجبة الإفطار، فإنه يحتوي على نسب عالية من البروتين وهو مستخدم في العديد من الأطعمة الأخرى، وعلى الرغم من أهميته وفوائده المفيدة لمن يتناوله، إلا أن سلق البيض هو الأكثر شيوعًا رغم أنه قد يسبب العديد من الأمراض بسبب طريقة إعداده الخاطئة، التي يقوم بها معظم الأمهات وربات المنازل، ومع ذلك قد لا يكون ذلك معروفًا للبعض أن هذه الطريقة يمكن أن تسبب التسمم عند تناوله، وفي هذه المقالة سنحاول توضيح هذه الطريقة الخاطئة والتحذير منها، ومن ثم تقديم الطريقة الصحيحة.
طرق طهي البيض الخاطئة
أحد أساليب الطهي الخاطئة هو سلق البيض لفترة قصيرة جداً بحيث لا يتم احتساب الوقت الكافي؛ مما يجعله نيئاً وغير مستوي وعند تناوله يمكن أن يسبب التسمم، بالإضافة إلى ذلك ترك البيض لفترة طويلة جداً في الماء المغلي لأكثر من نصف ساعة يضر أيضاً بالشخص الذي يتناوله، لذلك يفضل عدم استخدام هاتين الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.
طريقة طهي البيض بشكل صحيح
إذا أردت معرفة كيفية طهي البيض بالشكل الصحيح، فإليك هذه الخطوات:
- نحضِّر قدرًا مناسبًا مملوءًا بالماء ونترك الماء حتى يصل إلى درجة الغليان.
- ثم نقوم بوضع البيض في الماء تدريجيا.
- نقوم بوضع كمية صغيرة من الملح في هذا الماء.
- تتم عملية طهي البيض وسلقه لمدة عشر دقائق فقط بحيث لا يتجاوز نصف ساعة.
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