“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط وفاكرين النت بيتسرق ” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعمل الإنترنت في العصر الحديث على ربط الأفراد في جميع أنحاء العالم من خلال الاتصال وتبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام التطبيقات المختلفة، ويجب أن يكون متاحًا في جميع المنازل ومواقع العمل وفي كل مكان، وغالبًا ما يتم استخدام الروتر والباقات الشهرية للاتصال بالإنترنت، ومع ذلك يواجه الجميع مشكلة في ضعف الاتصال وانقطاعه المستمر، حيث هناك عدة أسباب لهذه المشكلة، بما في ذلك وضعية جهاز الروتر، وسنتطرق إلى تفاصيلها في المقال التالي.

أنسب مكان لجهاز الراوتر

ثبت علماء التكنولوجيا أن وضعية جهاز الراوتر يمكن أن تؤثر في قوة وضعف شبكة الإنترنت للشركة، لذا يجب أن يتم وضعه بطرق صحيحة متنوعة:

يركب جهاز التوجيه في مكان مرتفع بالمنزل للحصول على إشارة قوية.

جمع الإشارات الإنترنت من خلال الاستفادة من القمر الصناعي.

لتحسين أداء جهاز الراوتر، ينصح بوضعه بعيداً عن أي مواد معدنية.

عدم وضع الراوتر بجانب التدفئة.

ضع الجهاز الموجه في مكان مساحة مفتوحة لتوزيع الإشارة بشكل متساوٍ داخل المنزل.

تقوم بتغيير إعدادات واجهة جهاز الراوتر لتحسين وتعزيز قوة الإشارة.

أسباب إنقطاع الإنترنت

هناك العديد من مستخدمي الإنترنت يشتكون من تكرار انقطاع الاتصال وبطء سرعة شبكة الإنترنت اللاسلكية، وهذا يرجع إلى عدة أسباب مختلفة بما في ذلك التالي: