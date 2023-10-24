” ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات متنوعة ومذهلة لزر الباو لم يعرفها أحد من قبل .. مش هتخطر على بالك أبداً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت الهواتف الذكية من أساسيات الحياة في العصر الحالي لما لها من أهمية كبيرة في إنجاز الأعمال والإتصال بين الأفراد حول العالم بطرق مختلفة، ويوجد بالهاتف المحمول خواص عديدة لكل منها مميزاتها، ويعد زر التشغيل ( الباور) أحد أهم خواص الهاتف لكن يقتصر إستخدامه لدى الجميع على فتح وإغلاق الهاتف وهذا الشائع لكن يوجد العديد من الإستخدامات الأخرى لهذا الزر ولا يتم إستغلالها بالشكل المتاح وهذا سنوضحه في مقال اليوم بالتفصيل.

كيفية تفعيل زر التشغيل بالجوال

بسهولة كبيرة نستطيع تفعيل زر التشغيل في أي هاتف جوال وبخطوات بسيطة هي كما يلي:

نفتح القائمة الرئيسية على الشاشة ونختار الإعدادات المتقدمة.

يوجد بالإعدادات المتقدمة قائمة بها عدة تفاصيل لها عدة عناصر خاصة بالهاتف.

نختار الميزة التي تقوم بتفعيل زر التشغيل .

عند الحاجة لإغلاق هذه الميزة يتم القيام بنفس الخطوات السابقة.

أهم إستخدامات زر التشغيل بالهاتف

يتميز زر التشغيل بعدة إستخدامات مميزة ومفيدة في الهاتف وكذلك تجمعه بزر الصوت هذه الإستخدامات وسوف نذكر بعضها فيما يلي: