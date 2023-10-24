- 1/2
- 2/2
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت الهواتف الذكية من أساسيات الحياة في العصر الحالي لما لها من أهمية كبيرة في إنجاز الأعمال والإتصال بين الأفراد حول العالم بطرق مختلفة، ويوجد بالهاتف المحمول خواص عديدة لكل منها مميزاتها، ويعد زر التشغيل ( الباور) أحد أهم خواص الهاتف لكن يقتصر إستخدامه لدى الجميع على فتح وإغلاق الهاتف وهذا الشائع لكن يوجد العديد من الإستخدامات الأخرى لهذا الزر ولا يتم إستغلالها بالشكل المتاح وهذا سنوضحه في مقال اليوم بالتفصيل.
كيفية تفعيل زر التشغيل بالجوال
بسهولة كبيرة نستطيع تفعيل زر التشغيل في أي هاتف جوال وبخطوات بسيطة هي كما يلي:
- نفتح القائمة الرئيسية على الشاشة ونختار الإعدادات المتقدمة.
- يوجد بالإعدادات المتقدمة قائمة بها عدة تفاصيل لها عدة عناصر خاصة بالهاتف.
- نختار الميزة التي تقوم بتفعيل زر التشغيل .
- عند الحاجة لإغلاق هذه الميزة يتم القيام بنفس الخطوات السابقة.
أهم إستخدامات زر التشغيل بالهاتف
يتميز زر التشغيل بعدة إستخدامات مميزة ومفيدة في الهاتف وكذلك تجمعه بزر الصوت هذه الإستخدامات وسوف نذكر بعضها فيما يلي:
- أخذ صورة سيلفي سريعة بزر التشغيل.
- تفعيل غفوة المنبه بالهاتف بزر التشغيل.
- تفعيل ضوء الفلاش للكاميرا عن طريق زر التشغيل.
- إلتقاط صورة للشاشة بزر التشغيل وزر الصوت معا.
- إنهاء المكالمة الهاتفية عن طريق زر التشغيل.
- القيام بإعادة تشغيل أو إيقاف الهاتف عن طريق زر التشغيل.
- يمكن تحديث النظام بالهاتف عن طريق الضغط على زر التشغيل وزر الصوت معا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات متنوعة ومذهلة لزر الباو لم يعرفها أحد من قبل .. مش هتخطر على بالك أبداً!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.