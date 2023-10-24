“اوعى تسمي عيالك الأسماء دي” .. تحذير هام من الحكومة عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء .. خلي بالك عشان مترجعش تقول معرفش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تجنب تسمية أطفالك بالأسماء المحظورة التي حذرت منها الحكومة المصرية المواطنين من تسميتها للمواليد، ولقد أصدرت الحكومة تحذيرًا هامًا لجميع المواطنين المصريين بشأن الأسماء التي تتعارض مع القانون وأكدت أنها ستعاقب كل من يتجاوز القانون ويسمي أولاده بهذه الأسماء، كما أكدت أيضًا على أهمية عدم تسميتهم ببعض الأسماء المحظورة، وسنقدم في هذا المقال نبذة عن تلك الأسماء لكي يكون الجميع على علم بالقواعد والقوانين لكي لا يكونوا تحت طائلة القانون، تابعونا لمعرفة المزيد وتجنب تحمل أي غرامات.

ما هي الأسماء الممنوع تسميتها للمواليد في مصر

تم منع المواطنين في مصر من تبادل بعض الأسماء وتسميتها للمواليد الجدد وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال المدنية، أما تلك الأسماء، فهي كما يلي:

الأسماء التي تم منعها في الدين الإسلامي.

الأسماء التي تعترض عليها القانون والشريعة.

الأسماء المركبة.

الأسماء التي تخالف قيم المجتمع ويعترض عليها.

بعض الأسماء مثل “مايا ويارا وريماس ولمار”

ما هي عقوبة من يخالف القانون ويطلق على ابنه اسم ممنوع

يتوجب على الأفراد الذين يخالفون القانون ويستخدمون الأسماء المحظورة لأبنائهم، وفقا لقانون الأحوال المدنية أن يواجهوا عقوبات، وفي حالة ارتكاب هذا الخطأ، يتعين على المخالف دفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 جنيه، وقد يتم أيضًا حبس هذا الشخص لمدة عام، وتعتزم مجلس النواب زيادة هذه الغرامة لكونها غير كافية، حيث تطالب بزيادة المبلغ إلى 5،000 جنيه لتحقيق الالتزام بالقانون.