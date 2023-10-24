“وصفة سحرية ومجربة وفعالة”…. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على القرنفل كل ليلة وشاهدي النتيجة الجبارة.. لن تملي من تكرارها!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المواد الطبيعية مثل زيت الزيتون والقرنفل من المكونات المعروفة بتوفير فوائد صحية مختلفة للجسم وصحة الإنسان ويتميز زيت الزيتون بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة القيمة التي تساعد في تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه لتغذية الشعر والبشرة، حيث يساعد على تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه

كيفية إعداد مزيج من زيت الزيتون والقرنفل لتطبيقه قبل النوم:

اخلط زيت الزيتون والقرنفل يعد علاجا طبيعيا لمشاكل متعددة في الشعر، استخدميه باستمرار لمعالجة الشعر حيث أنه يعالجه بشكل فعال من الجذور عن طريق تنشيط الأوعية الدموية التي تمد الشعر بالغذاء، كما يساعد في تنظيف فروة الرأس من القشور والحشرات التي قد تسد مسام الشعر.

إليك كيفية استخدام الوصفة:

1. ضعي بعض القرنفل في كوب من زيت الزيتون

2. اغلق المزيج بإحكام وضعه في مكان مظلم لمدة خمسة أيام.

3. سخن الخليط في وعاء حتى يسخن قليل4. ضعه على فروة الرأس ودلكه جيداً، واتركه لمدة ساعتين، ثم اغسله بالشامبو والبلسم المفضلين لديك

تعرف على المكونات التي ستحتاجها

زيت الزيتون.

القرنفل.

الماء.

العسل.

كيفية إعداد الوصفة بشكل محكم ودقيق

1. أحضر وعاءا وضع به القرنفل.

2. اسكب الماء الساخن فوق القرنفل واتركيه لينقعان لمدة 10 دقائق.

3. أضف زيت الزيتون والعسل إلى القرنفل وقم بخلطهما جيدا

4. استهلك كوب من هذا المزيج يوميا قبل النوم.