دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف قصة سعودية أربعينية ترث 26 مليون دولار وتضع شرطًا وحيدًا للزواج، لن تصدق ما هو!”,

أعلنت سيدة سعودية عن رغبتها في الزواج من رجل يحبها حقًا ويقبل شروطها، وأكدت أنها تمتلك مئة مليون ريال سعودي. تلقت السيدة العديد من عروض الزواج من أشخاص من جنسيات عربية مختلفة بعدما علموا بثروتها الكبيرة. وقد أفادت الدكتورة نور، سيدة أعمال سعودية، بأنها ورثت مبلغًا كبيرًا من والدها الراحل وهو مئة مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى شركتها التي تديرها بنفسها.

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في تغريدة على تويتر أنها تبحث عن رجل صادق وجاد يرغب في الزواج وإنجاب طفل، حيث أنها لا تمتلك أطفال وترغب في تجربة الأمومة بشدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السيدة ليست الوحيدة التي أعلنت عن رغبتها في الزواج، حيث سبق واتصلت سيدة سعودية أخرى بمجلة رؤى السعودية وعرضت مكافأة مالية قدرها خمسة مليون ريال سعودي لمن يتزوجها، وأكدت أنها مطلقة ولديها شروط ترغب في عرضها على المتقدمين للزواج.

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نسبة العنوسة في المملكة العربية السعودية أحد الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، حيث يبلغ معدل العنوسة بين النساء في المملكة 10٪.