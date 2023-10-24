عمرك ضاع وانت ما تعرفش .. ما السبب الحقيقي وراء وجود فتحة في منتصف الحوض ؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء التي تتواجد من حولنا وفي محيط معيشتنا ولا ندري عنها شيئا كالأثاث والطريقة التي يتم تصميمه بها كما أن بعض القطع التي تكون في منزلنا لها تصاميم محددة أيا كان شكل وتحديث المنتج الجديد منها وهو الأمر الذي دعا الكثير من الناس المحبين للمعرفة والتساؤل حول مختلف الأشياء إلى طرح الأسئلة حول الفائدة التي يحصل منها من الإنسان على تلك التصاميم مثلا وجود فتحات في الحوض في منتصف الحوض تحديدا أي كان شكل الحوض الذي تقدم على شراءه وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور قادمة في مقالنا هذا

– فائدة وجود فتحة في منتصف الحوض

جدير بالذكر أن هذا الأمر شغل تفكير العديد من الأشخاص اللذين يهتمون بتحصيل المعرفة خاصة مع تكرار هذا الشئ لابد من أن للأمر منفعة مستترة وهو ما يدفع كافة الشركات إلى عمل نفس الشئ

في ذات السياق ومن خلال البحث والتساؤل فقد عثرنا أخير على الإجابة حيث أن تلك الفتحة موجودة لغرض هام وهو أنه في حال تم انسداد المواسير أو الصرف الصحي حدث به شئ ما فإن المياه ستتكدس في الحوض ومن ثم تخرج إلى بقية المنزل مسببة خسائر كبيرة لذا فإن تلك الفتحة تستخدم كمنفذ أمن للمياه الزائدة كي لا تتفاقم المشكلة وتغرق الشقة محل السكن