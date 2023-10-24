دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أن هناك فئة لا تستخدم الواتساب ولكن الفئة الأكبر تستخدمه سواء كان من أجل العمل أو الدراسة او حتي التواصل اليومي بين بعضهم البعض ولكن ظهر في هذه الأيام ظاهرة اختراق الواتساب وهو يعتبر أمر خطير لأنه قد يؤثر علي الاستخدام الشخصي للتطبيق وسوف نوضح لكم في هذا المقال علامات توضح أنه تم اختراقه. علامات الاختراق للواتساب في حالة وجود رسائل غير مرغوب فيها فمن المفترض أن يكون أحد الأشخاص هو من قام باختراق الواتساب الخاص بك .

عن قيام بعض اصدقائك بالشكوى من تلقي بعض الرسائل المزعجة مرسلة من الحساب الخاص بك ولم تقم أنت بإرسالها.

عند ظهور بعض الرسائل العشوائية من جهات اتصال غير معروفة فهذا مؤشر واضح على أنه تم اختراق الحساب الخاص بك ويمكنك معرفة ذلك إذا كان هناك أشخاص مجهولي الهوية في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في كل مرة تستخدم فيها الواتساب.

في حالة ظهور حالات علي الحساب الخاص بك لم تقوم أنت بنشرها. طريقة حماية الواتس اب من الاختراق يقوم الشخص بالذهاب إلى قائمة الإعدادات والضغط على حسابه.

وبعدها يقوم بالضغط على مربع التحقق بخطوتين ثم تفعيل الخاصية وايضا ادخال كلمة السر الخاصة بالحساب.

وعن الانتهاء من إضافة كلمة السر يجب ادخال البريد الالكتروني الخاص بك وبعدها مباشرة تتم عملية الحماية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “خلي بالك بياناتك بتتسرق” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب بدون ما تحس .. خد بالك قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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