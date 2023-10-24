“لو عاوز صحتك تبقى حديد!”..فوائد البقدونس المغلي على الريق تعالي أقولك.. كوب وتحذ كل يوم هيغير حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقدونس يُعَتَبَر أحد الأعشاب الشائعة والمفيدة جداً في علاج مشاكل الجهاز الهضمي ويحتوي البقدونس على أوراقه الطازجة والطبيعية التي تُعتبر مفيدة للجسم بصورة شاملة، سواء للبشرة والشعر أو الكلى والعظام وهو يعزز القدرة الجنسية للرجال ويكون مفيداً للنساء في علاج اضطرابات الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن البقدونس غني بمضادات الأكسدة، فإن له العديد من الفوائد الصحية و يُعتَبَر البقدونس سلاحًا فعالًا ضد التهاب المفاصل والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في البقدونس تحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

فوائد منقوع البقدونس

مغلى البقدونس له فوائد صحية متعددة، ومنها:

1. مكافحة فقر الدم وزيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

2. تحسين حالة الشعيرات الدموية الدقيقة وتنظيم الدورة الدموية، وله تأثير إيجابي على القلب.

3. تخفيف آلام الكلى والمثانة وتحسين جريان البول، بالإضافة إلى قدرته على حل حصوات المسالك البولية.

4. مساعدة في علاج مشاكل الهضم والغازات وتقديم الراحة للمعدة.

5. تقديم تسكين لأزمات الربو ومشاكل الجهاز التنفسي، والمساعدة في معالجة التهابات الشعب الهوائية.

6. مساعدة في علاج اضطرابات الحيض وتنظيم الدورة الشهرية.

7. الفعالية في معالجة مشاكل الروماتيزم.

8. تقليل مستويات الدهون في الدم وخفض ضغط الدم.

9. مفيد لمرضى النقرس حيث يساهم في تخفيف مشكلة ارتفاع حمض اليوريك.

طريقة عمل مغلى البقدونس:

بعد غسل حزمة البقدونس بشكل جيد، يُضاف إلى 3 أكواب من الماء ويترك للغليان على النار ويجب ترك الخليط حتى يبرد تمامًا، ثم يمكن شربه صباحًا على الريق أو خلال مدار اليوم.