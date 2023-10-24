« لغز في منتهي الصعوبة»... لعبة شطرنج بقطعها المميزة بينهما 3 اختلافات… أمامك 15 ثانية لتحديدهم !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لعبة الشطرنج من الألعاب المميزة جدا والتي يوجد بها الغاز وتحتاج الى التركيز الشديد وهي لعبه أيضا يلعبها معظم الناس، كما أنها لا يتقنها الكثير، فهذه اللعبة تختلف في كثير من الأحيان عن بعض ألعاب الذكاء والألعاب الجماعية، ولعبة الشطرنج يوجد منها اللعبة اليدوية العادية والإلكترونية على الهاتف المحمول أو جهاز اللاب توب أو الكمبيوتر، حيث يمكنك لعبها بطرق كثيرة، و هي لها شروط وقواعد معينة يجب أن يلتزم بها كل من يبدأ في اللعب بها.

لغز الاختلاف بين قطعتين الشطرنج

في هذه الصورة أظهرت لنا لعبة الشطرنج بعض قطعها الملونة، ويبدو أن بعض الناس قد جاءوا ليلعبوا هذه اللعبة ويتنافسوا منافسة شريفة في ممارستها.

يوجد بهذا اللغز ثلاثه اختلافات يجب ان تعرفهم وامامك 15 ثانيه فقط للتوصل الى الاختلافات وتحطها بدوائر حمراء كما سترى في الصوره المقبله

حل لغز لعبة الشطرنج

• الاختلاف الأول فقد وقع في قطعة الشطرنج التي توجد على اليمين، والتي يوجد بها اللون البني، حيث اختلفت قاعدتها في صورة عن الأخرى.

• وجاء الاختلاف الثاني في أعلي قطعة الشطرنج الكبرى، لقد اختلف شكل قمتها بصورة عن الأخرى.

• وجاء الاختلاف الثالث في قطعة من الأرض التي تتميز باللون الأزرق، حيث كان مثلث منها موجود باللون الأزرق الداكن في صورة، والأزرق الفاتح في الصورة الأخرى.

•هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية اللغز، نرجوا أن نكون قد اسعدناكم بهذا اللغز الجميل.