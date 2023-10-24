دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف السر الطبي الجديد للتخلص من السكري وتفتيت حصى الكلى بسهولة في مطبخك الخاص!”,
تُعتبر الحلبة، المعروفة أيضًا باسم “ميثي” في اللغة الهندية، من أحد أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم. تحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مما يجعلها واحدة من أفضل المكونات الصحية المتاحة. ونظرًا لخصائصها الطبية، فإنها تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي.
تُعد بذور الحلبة، التي تتميز بطعمها اللاذع، مستودعًا للعلاجات الطبيعية، ويمكن استخدامها للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية. كل ما يحتاجه الشخص هو تناول ملعقتين صغيرتين من تلك البذور الصفراء، ثم وضعها في كوب من الماء وتغطيتها وتركها طوال الليل. بعد ذلك، يتم تصفيتها من الماء وتناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة. وإذا كنت ترغب في الاستفادة القصوى من المنافع الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك شرب ماء الحلبة لمدة شهر كامل لملاحظة النتائج المذهلة لصحتك.
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