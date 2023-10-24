«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرفت على الاستخدامات المذهلة التي يمكنك أن تستفيد منها عند تفعيل خاصية وضع الطيران المتاحة على الهاتف؟ من الواضح أن الكثير لا يعلم عن أهمية وضع الطيران سوى تلك الأهمية التي يتم استخدامها عند ركوب مستخدمي الهواتف في الطائرة، إلا أن تلك الخاصية لها الكثير من الفوائد والاستخدامات التي يغفل عنها الجميع وه
استخدامات وضع الطيران على الهواتف
يوجد العديد من الاستخدامات التي يمكن الاستفادة منها في حال قمت بتشغيل وضع الطيران على هاتفك الحاص، ولعل من أبرز هذه الاستخدامات ما يلي :
- من أهم استخدامات خاصية وضع الطيران أنه عند قيامك بتفعيلها على هاتفك أثناء شحنه يعمل ذلك على تسريع عملية شحن الهاتف.
- كما أن تفعيلها على الجوال يحافظ على بقاء البطارية مليئة بالشحن لأطول فترة ممكنة.
- تساعدك هذه الخاصية على الشعور بالاسترخاء والانفصال عن العالم الخارجي، وعدم وصول أي مكالمات لا ترغب في استقبالها.
- إذا كنت ترغب في الحفاظ على بياناتك الخاصة الموجودة على الهاتف يمكنك تفعيل هذه الخاصية.
أهمية تفعيل وضع الطيران على متن الطائرة
إن خاصية وضع الطيران على الهاتف المحمول ذات أهمية بالغة وبالأخص عند تفعيلها أثناء ركوب الطائرة، وتلك الأهمية تكمن في الآتي :
- عند تفعيل خاصية وضع الطيران على الهاتف أثناء ركوب الأشخاص الطائرة يعمل ذلك على بقاء الشبكة تعمل بصورة جيدة وهذه الشبكة هي التي يستخدمها طاقم الطائرة للتواصل بشكل مباشر وباستمرار مع الطاقم الذي يتواجد على الأرض.
لذلك فإن هذه الخاصية لها أهمية كبيرة ومن الضروري تفعيلها أثناء ركوب الطائرة، لعدم حدوث أي تشويش للشبكة ومن ثم حدوث أي مشكلة في الطائرة.
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