للمتزوجين فقط … اخلطي زيت الزيتون والقرنفل بهذة الطريقة وضعيهم في هذا المكان ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنه طوال حياتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عدد كبير من السيدات يرغب في الحصول على شعر كثيف وبشرة ناعمة طوال الوقت ورطبة حيث يلجأون الى المكياجات التي تعطي نتائج مؤقتة وضارة جدا بالبشرة بالاضافة إلى أنها غالية الثمن فيمكن للسيدات اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي اثبتت فاعليه كبيره يوصي بها خبراء تجميل الشعر والبشرة حيث انها غير مكلفة ومفيدة ولن تحتاج إلى وقت طويل للحصول على نتائج رائعه لذلك سوف نعرض لكم وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر والبشره بالتفاصيل.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل بطرق متعددة حيث يمكن احضار عيدان القرنفل وزيت الزيتون وتناول ملعقة منه مع زيت جوز الهند للحصول على فوائد صحيه كثيرة وايضا يمكن عمل وصفة تجميلية من خلال المكونات التالية:

ملعقة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يمكن تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون حيث انها تستخدم على البشرة والشعر وتقدم لهم العديد من العناصر الغذائية المغذية لهم لذلك يمكن تحضيرها من خلال الآتي: