دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك تعرف على فوائدها,

يمتلك الثوم راحة قوية ولكن لديه خصائص صحية أقوي وتصبح فوائد الثوم أكثر فعالية عند تناول الثوم علي الريق ، و تتضمن فوائد الثوم علي الريق التحكم في ضغط الدم، تعزيز الجهاز المناعي، التخلص من السموم، تحقيق الإستفادة للأنسجة العضلية تشمل الفوائد الأخري لتناول الثوم علي الريق منع تجلط الدم، علاج عدوي الخميرة، الحد من النوبات القلبية، دعم صحة العين، دعم صحة القلب، المساعدة في علاج الإكزيما .

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك لك فى هذا التقرير بعض فوائد الثوم على الريق وفقا لموقع هيلثى …

1. يعزز الجهاز المناعي : تناول الثوم علي الريق يحفز من خلايا الدم البيضا عن طريق زيادة الجلوتاثيون. تعتبر خلايا الدم البيضاء هي الخلايا المناعية التي توفر الحماية ضد العدوي في حين أن الجلوتاثيون مضاد قوي للأكسدة يحمي الخلايا المناعية من خطر الجذور الحرة – .يبطئ تطور سرطان الكبد : تقوم مركبات الكبريت في الثوم بمنع نمو الخلايا السرطانية في الكبد وتنشيط البروتينات التي توقف نمو الخلايا السرطانية وتسبب الموت . – وقف تقدم سرطان القولون : يقوم ثنائي كبريتيد الدياليل في الثوم علي قمع نمو سرطان القولون عن طريق وقف إنتشار الخلايا السرطانية وزيادة موت الخلايا المسرطنة . –

منع سرطان المثانة : يمنع الثوم ورم المثانة من خلال تحفيز الخلايا المناعية والتخلص من السموم في المواد المسرطنة من الفئران. يزيد الثوم من نشاط الخلايا الليمفاوية التي تهاجم الخلايا السرطانية. يزيد الثوم السموم المسرطنة عن طريق تفاعل إنزيم مضادات الأكسدة .

– يوقف نمو سرطان البروستاتا : تعمل مادة S-allylcysteine نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا عن طريق تنشيط E-cadherin وهو المادة التي توقف الورم. في مرضي السرطان يرتبط المستوي المنخفض من E-cadherin بالتخلص من عدد كبير من الخلايا السرطانية .

9. علاج مشاكل الجلد والبشرة : – علاج الحساسية : تناول الثوم علي الريق يقمع تفاعلات الحساسية. وتعمل مادة أسيتات الإيثيل الموجودة في الثوم علي قمع بروتين المناعة FceRI الذي يرتبط مع إطلاق عوامل إلتهابية أثناء استجابات الحساسية. يمنع الثوم الإلتهابات أثناء تفاعلات الحساسية عن طريق إطلاق الهيستامين .فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

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