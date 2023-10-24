«ياريتني عرفتها من زمان».. طريقة غسيل السجاد بدون ماء من غير ما تشيليه من مكانه... خليكي ست بيت شاطرة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السجادة هي جزء أساسي من تصميم الديكور الداخلي وتمنح المنزل الدفء والجمال ولكن مع مرور الوقت واستخدامها المتكرر، يمكن أن تتعرض للأتربة والبقع والروائح غير المرغوب فيها لذا، من المهم الاعتناء بتنظيف السجادة بانتظام للحفاظ على نظافتها وجاذبيتها.

تنظيف السجاد على الناشف بمكونات سهلة

تنظيف السجاد على الناشف باستخدام الخل والليمون والديتول وتعطيرها هو إحدى الطرق الشائعة والفعالة هذه الطريقة طبيعية وآمنة للاستخدام في المنزل، وتساعد في إزالة البقع والروائح بشكل فعال إليك الخطوات التفصيلية:

قبل البدء في تنظيف السجاد على الناشف، قم بتراجعه جيدًا لإزالة الأتربة السطحية والقطع الصغيرة يمكنك استخدام فرشاة السجاد أو مكنسة للقيام بذلك. حرك الفرشاة أو المكنسة على طول الاتجاه الطبيعي للألياف لتجنب تلفها. لإعداد الخليط، قم بمزج كمية بسيطة من الخل الأبيض (بمقدار فنجان صغير) مع 6 ملاعق ملح ليمون وربع لتر من الماء ثم أضف خمسة ملاعق كبيرة من ديتول المركز وخمسة ملاعق كبيرة من معطر السجاد المفضل لديك. قم بمزج هذه المكونات جيدًا في وعاء خلط واسع. استعد بعضًا من الليمون والديتول يمكن استخدام عصير الليمون الطازج أو البخاخ الصناعي من الجيد استخدام ديتول برائحة منعشة لطيفة. ضع الخليط الذي أعددته في زجاجة رذاذ. رش الخليط بسخاء على السجادة بالتساوي. اسمح للخليط بالجفاف على السجادة لمدة 10-15 دقيقة. بعد أن يجف الخليط، قم بتنظيف السجادة بواسطة المكنسة الكهربائية امنح السجادة وقتًا للتجفيف تمامًا قبل استخدامها مرة أخرى.

باستخدام هذه الطريقة، ستتمكن من تنظيف السجادة بشكل فعال والتخلص من البقع والروائح دون الحاجة إلى استخدام منظفات كيميائية قاسية.

تنظيف السجاد

لتنظيف السجاد على الناشف باستخدام الخل والليمون والديتول وتعطيرها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم برش الخليط الذي تم إعداده على سطح السجاد باستخدام زجاجة رذاذ تأكد من توزيع الخليط بالتساوي على السجاد. استخدم فرشاة سجاد أو قطعة قماش نظيفة لتدليك السجاد بلطف في اتجاه الألياف هذا يساعد في توزيع الخليط والتخلص من البقع والروائح. للتعامل مع البقع الصعبة، يمكن وضع بضع قطرات من عصير الليمون مباشرة على البقعة الليمون يعمل كمزيل طبيعي للبقع الصعبة مثل البقع الدهنية وبقع النبيذ. باستخدام ممسحة مبللة بالماء، قم بفرك البقعة بلطف بحركات دائرية حتى تزول البقعة تأكد من عدم تطبيق القوة الزائدة لتجنب تلف الألياف. اترك الخليط على السجادة لمدة 10-15 دقيقة حتى يعمل على إزالة البقع والروائح. بعد ذلك، استخدم مكنسة كهربائية لشفط السجاد وإزالة الخليط اترك السجادة لتجف تمامًا قبل استخدامها مرة أخرى.

بهذه الطريقة، ستتمكن من تنظيف السجاد بشكل فعال والتخلص من البقع والروائح دون الحاجة إلى استخدام منظفات كيميائية قوية.