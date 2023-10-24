“ازاي عايشين ومنعرفش” .. سر خطير وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. معلومة ما تخطرش على بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الجدير بالذكر أنه عند تصميم حوض الحمام يكون مختلفا عن حوض المطبخ وذلك بسبب وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام والتي يظن البعض أنها بدون أي فائدة ولكنها تملك فوائد عظيمة تجعلها جميع تحمي أفراد المنزل من الخسائر البشرية وعند وجودها في حوض المطبخ تساعد على نمو البكتريا والمادية أيضا وفي هذا المقال سوف نخبركم بمميزات هذه الفتحة ومدي أهميتها.

مميزات فتحه حوض الحمام

يتكون حوض الحمام من الحنفية والسدادة والفتحة الصغيرة والتي تمتاز بأنها تكون على بعد عدة سنتيمترات من الحنفية في مكان مرتفع مما يساعد على منع تدفق الماء وذلك لأنها باستمرار تعمل علي تسريب الماء وبالتالي عدم امتلاء الحوض ونظافته بشكل كامل مما يساعد على منع حدوث أي فيضانات قد تؤثر على أفراد الأسرة وبالتالي يحافظ على حياة الجميع داخل المنزل.

أهمية الفتحة داخل حوض الحمام