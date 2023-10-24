“احذر كل الحذر”… 9 علامات يمكنك أن تستدل منها على أنك محسود.. وهذه طرق العلاج الشرعية؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد كثر الحسد في عالمنا اليوم فكثير ما نلاحظ أن الناس يحسدون بعضهم البعض وعرف العلماء الحسد أنه “تمني زوال النعمة من الغير” وقال الله تعالى في كتابه الكريم «ومن شر حاسد إذا حسد» وحسب المقولة الشهيرة… العين فلقت الحجر… فالحسد مذكور في القرآن ومعروف بيننا وهو من الأشياء الغير صالحة ونتمنى أن تزول من عالمنا فابحث جيدا أن كانت هناك بعض من هذه الأشياء فيك فاعلم وقتها أن الحسد أصابك ولا بد أن تأخذ كل الحذر لكي تتجنب الحسد.

علامات الحسد

1. اذا تم حسد انسان وقتها يصاب الانسان بضيق النفس وعدم القدرة علي العمل.

2. فقدان الرغبة في تلقي العلم ومدارسته واستذكاره وتحصيله واستيعابه، وتقل درجة الحفظ والفهم.

3.إذا وقع الحسد على المال فيصاب المسحود بارتباك وضيق في التعاملات المالية.

4.يسيطر عليه الإحساس بالضيق والزهق ويصير أكثر عنادا ويميل لعدم الاهتمام بمظهره الخارجي.

5. وبعدها سيشعر بعدم حب ووفاء واخلاص الي ذأقرب الناس إليه.

علاج الحسد والعين

من الممكن علاج الحسد والعين في ثلاثة أيام ببعض الأمور وهي : ( الإكثار من ذكر الله تعالى والتعوذ بالأدعية وبالقرآن، المداومة على أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن بصفة عامة والفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وعلي المحسود عليه بالإكثار من التعوذ ، والرقية الشرعية من القرآن مرتين يوميا على الأقل، فضلا عن إخراج الزكاة والصدقات، والدعاء ، والتعوذات النبوية ، نحو “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه” ) مع اليقين بأن الشفاء بيد الله عز وجل .