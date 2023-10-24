ابهرينا بشطارتك.. هل تعرف ماهو جمع كلمة “إنسان” التي حيرت مدرسي اللغة العربية؟!.. مش هتصدق الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اللغة العربية تحتوي علي بحر من الكلمات والمعاني ،ولغز اليوم أثار حيرة العديد من الأشخاص،حيث يعد ضم العبارات الفريدة داخل اللغة العربية هو أداء لغوي مشوق تعكس ثراء هذه اللغة وصعوبتها، حيث يعبر هذا اللغز اللغوي عن مراعاة الاختلاف اللغوي، الذي يوضح اللغة العربية، بينما تعتبر من أهم وأقدم اللغات حول العالم، كما أنها تتضمن فئة كبيرة من العبارات والمفردات التي تشرح نظريات مختلفة بوسائل فريدة ومتطورة، والآن دعونا نوضح من خلال مقالنا عن لغز اليوم ، فهل أنت مستعد للمواجهة؟

تعرف معنا علي لغز اليوم

لغزنا اليوم هو جمع كلمة “إنسان “التي حيرت الكثير من العمالقة، وتعود هذه العبارة من ضمن العبارات أن كلمة المثيرة للجدل عندما تريد جمعها في اللغة العربية، حيث إنها تعبر من العبارات التي لديها أسلوب جمع جذاب ومشترك، وجمع كلمة “إنسان” من اكثر الكلمات التي شغلت اذهان الكثير بالبحث عن جمعها ،وهيا أيضا كلمة تثير العقل عند محاولة جمعها في اللغة العربية.

هل تستطيع جمع كلمة ” إنسان ” في اللغة العربية؟!

واجاب عن جمع كلمة إنسان، الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، حيث قال “إنَّ كلمة إنسان جمعها «أناس، أناسي»، موضحًا أنَّ جمعها أصله أناسين، على وزن فعاليل.