“ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص بس” .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تخطر على بالك من قبل .. مطلعتش للأظافر بس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل منزل أدوات عديدة في كافة المجالات التي تسهل على الإنسان عمله في حياته اليومية ومن هذه الأدوات الخاص منها للعناية الشخصية ومنها قصافة الأظافر وإزالة الزوائد من الجلد في جوانب الأصابع، لكن هذا معتقد خاطئ حيث يوجد العديد من الإستخدامات الأخرى والتي سنتناول ذكرها بالتفصيل في هذا المقال التالي.

أهم إستخدامات قصافة الأظافر

تعد قصافة الأظافر ذات أهمية كبيرة لتعدد إستخداماتها وهي عبارة عن معدن صغير ذات بروز وفتحات لها إستخدامات كثيرة وفعالة تغني عن أي أدوات أخرى في مجالات كثيرة نذكر منها ما يلي:

إستخدام اللسان الحديدي للقصافة كحامل للهاتف المحمول.

إستخدام اللسان الحديدي للقصافة كمفك لربط وفك المسامير بكل سهولة.

يستخدم كحامل لأعواد البخور من خلال الفتحة الموجودة في القصافة.

يمكن فتح علب الكرتون ذات شريط بلاستيك بدلا من إستخدام القطر الحديدي.

يمكن إستخدام القصافة في فتح زجاجات المياه الغازية.

تستخدم بدلا من قصافة الأسلاك حيث تفصل البلاستيك عن الأسلاك الكهربائية.

كيفية الحفاظ على قصافة الأظافر

ينصح الأطباء دائما بضرورة أن يكون لكل فرد في الأسرة قصافة خاصة به ونظافة القصافة بشكل دائم حتى لا تحمل أي جراثيم تضر الإنسان ومن طرق العناية بالقصافة ما يلي: