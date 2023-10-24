دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة مذهلة هتعالج تساقط الشعر وتُعطي له القوة والمرونة من جديد,

يُعاني الكثير من الأشخاص سواء الرجال والنساء عن أهم الوصفات الطبيعية التي تساهم في عدم تساقط الشعر، التي تأتي نتيجة لعدة أسباب مختلفة من بينها الوراقة والضغط النفسي، وكذلك التغيرات الهرمونية، فضلاً عن نقص في العناصر الغذائية، والعديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مستمر، مما يبحثون عن الأدوية والعلاجات المتاحة لتساقط الشعر.

علاج تساقط الشعر

هناك العديد من العلاجات والأدوية الطبيعية التي تُساهم في عدم تساقط الشعر، وهي طبيعية تمامًا لا تؤثر على صحة الإنسان، فضلاً عن أن بها خصائص قوية تحفز نمو الشعر، وهي عُشبة الريحان، الذي يعد نبات عُشبي عطري يُستخدم في الطهي والطب التقليدي، ومن بينها التالي:-

المركبات الفينولية التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وكذلك اللإلتهابات.

المركبات التربينية بما تحفز نمو الشعر بشكل كبير.

كذلك جميع الأعشاب والمواد التي تحتوي على فيتامينات A وC وE بما تُساهم في تقوية صحة الإنسان.

فضلاً عن وجود العديد من الأدوية الأخرى التي تُساهم بشكل كبير في عدم تساقط الشعر ومعالجته بشكل كبير من أول استعمال.

طريقة استخدام الريحان لعلاج تساقط الشعر

من السهل القيام بإستخدام الريحان بكل سهولة للعمل على علاج تساقط الشعر، ومن بينها التالي:-

غُسل الشعر الذي به زيت الريحان، ويتم نقعه بشكل ملائم وصحيح.

ثم يتم القيام بوضع الزيت على فروة الرأس.

الإستمرار في التدليك لجميع أنحاء الرأس.

وعلى الفور يتم غُسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

لتتمكن من الحصول على نتيجة إيجابية بكل سهولة.