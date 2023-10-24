“غير مكانه حالا”.. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن هناك بعض الأماكن التي قد تؤثر بشكل كبير على قوة شبكة الإنترنت وبالتالي تتسبب في ضعف وربما إنقطاع الشبكة بشكل مستمر؟ لذلك ينصح خبراء التكنولوجيا بوضع الراوتر في بعض الأماكن التي ستمنحك شبكة إنترنت بشكل قوي وبعد وضعها في هذه الأماكن ستنبهر بالنتيجة، لاسيما أن المكان الذي يوضع فيه جهاز الراوتر يعد من أكثر الأسباب المسببة لضعف تلك الشبكة، لذلك تابعوا مقالنا لتتعرفوا على تلك الأسباب التي ينتج عنها ضعف الشبكة وكذلك الأماكن الأفضل لوضع الراوتر بها.

المكان الأفضل لوضع جهاز الراوتر والحصول على شبكة إنترنت قوية

أشار العديد من علماء التكنولوجيا إلى عدة أماكن يُفضل وضع جهاز الراوتر بها لكي يحصل الجميع على شبكة إنترنت قوية، وهذه الأماكن مثل ما يلي :

يُفضل وضع الراوتر في مكان واسع ومفتوح.

كذلك وضع الجهاز في مكان مرتفع في المنزل لتجميع أكبر قدر من الشبكة وتوزيعها بشكل جيد.

يوضع الراوتر في أماكن بعيدة عن أي معادن، وكذلك الأماكن التي توجد فيها مدفأة.

الأسباب التي تؤدي إلى ضعف و انقطاع شبكة الإنترنت

تتعدد أسباب ضعف شبكة الإنترنت التي تصل إلى الهواتف فلا يقتصر سبب ذلك على انتهاء الباقة ولكن هناك أسباب اخرى، ومن بين تلك الأسباب ما يلي :