“الوصفة المعجزة”.. حتي لو عمرك عدي ال 60 ضعي ملعقة من زيت الزيتون علي الكمون في هذه المنطقة ولن تستغني عنها ابدا.. هتنبهري بالنتيجة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشاكل الشعر لا تنتهي وتعاني الكثير من السيدات منها وخاصة تساقط الشعر وتقصفه ولذا يحاولون البحث عن وصفة زيت الزيتون لعلاج مشاكل الشعر ومن أهم الوصفات الطبيعية هو زيت الزيتون على الكمون حيث له دور فعال في تغذية الشعر وعلاج مشاكل الشعر كما أنها وصفة طبيعية ليس لها أي أضرار على الشعر على عكس المنتجات التجارية من الصيدلية والتى لا تعطي نتيجة إلا بعد فترة طويلة من استخدامها بالإضافة إلى أضرارها الجانبية ولذ وسنعرض كيفية استخدام زيت الزيتون مع الكمون في هذا المقال.

وصفة زيت الزيتون على الكمون

المكونات

نصف كوب ماء.

صفار بيضة واحدة.

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير والاستخدام

إناء نضع فيه ماء ومن ثم نضعها على النار حتى يغلى.

نقوم بإضافة الكمون على الماء بعدما يغلي ونتركه 5 دقائق على نار هادئة ثم نرفعه من على النار.

عندما يبرد نضيف زيت الزيتون وصفات البيضة ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

وضع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس حتى يصل إلى الجذور والأطراف.

ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة أو أكثر.

غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المخصص للشعر.

يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع والاستمرار عليها حتى تحصلين على نتائج مرضية.

فوائد وصفة زيت الزيتون مع الكمون للشعر

وصفة زيت الزيتون مع الكمون لها الكثير من الفوائد للشعر وهذه الفوائد كالتالي: