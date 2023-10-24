“الحق نفسك وسدد بسرررعة قبل إنقطاع الخدمة ” … رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وكمان طرق جديدة للدفع!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن فاتورة التليفون الأرضي ترتبط بالإنترنت وعند انقطاع شبكة الإنترنت يسبب إزعاج للمواطنين ويبدأون في البحث عن السبب وفي أغلب الأحيان يكون السبب هو أن فاتورة التليفون الأرضي بحاجة إلى السداد وهو الأمر الذي يدفع بهم إلى معرفة الطريقة الصحيحة لدفع التليفون خاصة وان فترة السماح للدفع سوف تنتهي في منتصف شهر أكتوبر الجاري وفي حال تم تجاوز المدة سوف يتم انقطاع الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

أتاحت شركة الاتصالات المصرية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي للدفع عبر الخطوات التالية:

الطريقة الأولى: يستطيع المواطنين تحميل تطبيق MY WE وذلك بعد تسجيل الرقم الأرضي ومن ثم شحن القيمة المطلوبة لسداد الفاتورة الخاصة بالمستخدم من خلال رسالة تحويل الخط إلى الدفع المسبق.

الطريقة الثانية: يمكن من خلال موقع MY WE الضغط على خانة التحكم في الرقم الخاص بالمستخدم ومن ثم يتعين عليه تحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها هل هو انترنت منزلي أو خط أرضي ،وفي حالة الضغط على خانة الخط الأرضي يطلب الموقع منه السداد ومن ثم يتم سداد المبلغ من خلال البطاقة الائتمانية أو رصيد مشحون بمبلغ الفاتورة المطلوب سدادها.

الطريقة الثالثة: يمكن سداد الفاتورة من خلال الوسيلة المعتادة من قبل العديد من المواطنين وهي الدخول على الموقع فاتورة التليفون الارضي ” من هنا “.

ما هو نظام الدفع المسبق

أعلنت شركة الاتصالات المصرية عن نظام الدفع المسبق لرصيد التليفون الأرضي وذلك حتى لا ينقطع الإنترنت عن مستخدمي الخط الأرضي بالإضافة إلى متابعة الاستهلاك وتذكير العملاء بموعد التجديد وانتهاء الباقة وذلك من خلال رسالة نصية.