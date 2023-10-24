” رجعي جمالك وثقتك في نفسك ” .. استخدمى زيت الزيتون مع القرنفل على هذه المناطق قبل النوم وحصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون مع القرنفل واحدة من أهم الوصفات التي يتم استخدامها من قبل الكثير من النساء، والتي قد تعطي نتائج مبهرة منذ الاستخدام الاول، وذلك في إطار حرص عدد كبير من النساء على الوصول الى أهم وافضل الوصفات الطبيعية المميزة لكي يتم تجنب استخدام المواد والمنتجات الكيميائية التي قد تكون مصدر ضرر على البشرة والجسم.
وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر والبشرة
ونجد أن وصفة زيت الزيتون مع القرنفل واحدة من اهم الوصفات للشعر والتي تساعد في الحصول على نتائج إيجابية، وتتثمل فيما يلي.
- ساعد هذا الخليط بشكل كبير على نمو الشعر البطيء كما أنه يعالج مشكلة الشعر التالف ويغذيه.
- كما ان استخدام هذه الوصفة باستمرار تعمل على ترطيب هذا الخليط الشعر بشكل عام يقضي على القشرة كما أنه يجعل شكل الشعر حيوي ونظيف.
- كما يساعد هذا الخليط بشكل فعال كبير على حماية أطراف الشعر من التلف، وذلك يعمل على تغذية الشعر بمادة الكيراتين الطبيعي وبالتالي فإنه يعمل على تنعيمه.
خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل
ويمكن ان يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل بسهولة لكي يتم علاج تساقط الشعر بشكل كبير وذلك من خلال اتباع ما يلي.
- يتم العمل على خلط كافة مكونات هذه الوصفة في البداية والتي تتمثل في استخدام زيت الزيتون والقرنفل بالكميات التي يرغب بها المستخدم.
- ومن ثم يتم العمل على خلط هذه المكونات معا بشكل جيد.
- ثم يتم تطبيق الوصفة من خلال وضعها على الشعر بكميات مناسبة.
- ومن ثم يتم العمل على تدليك فروة الرأس بشكل جيد باستخدام هذا الخليط.
- ثم يتم تركها لمدة تصل الى نصف ساعة لو للشعر.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام مياه بارده
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