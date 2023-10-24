” انقذ اولادك من الخطر ” .. قبل مغادرة المنزل بثوانى ضع عملة معدنية في الفريزر .. لن تصدق السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حافظ على الخطر الذي قد يواجه المنزل في حالة الغياب عن المنزل لوقت طويل سواء لسفر أو غيره، فنجد ان هناك حيلة يمكن القيام بها لتقدم هذه الحال مميزات كبيرة، والتي يتم القيام بها من خلال قطعة معدنية، وتعمل هذه التجربة على اختيار صحة أو فساد الاطعمة الموجودة في الثلاجة أثناء فترة الغياب عن المنزل.

ضع عملة معدنية في الفريزر ولن تصدق السبب

ونجد أن ميزة وضع عملة معدنية في الفريزر الخاصة باستخدام العملة المعدنية في الفريزر وذلك حتى يجمد الماء، فنجد أن الهدف من اجراء هذه التجربة هو أن العملة المعدنية في كوب الثلج سوف تكون كفيلة بالعمل على تحديد تغيرات الحرارة في الثلاجة التي تضعين فيها الطعام المجمّد كاللحوم والدواجن طيلة فترة غيابك عن المنزل.

استخدام العملة المعدنية في اختيار درجة حرارة الثلاجة

ونجد أنه عندما يتم اجراء هذه التجربة عند العودة إلى المنزل يتم العمل على مراقبة المستوى الذي تتمركز فيه القطعة المعدنية، فنجد أنه في حالة قد وجدتها في أسفل الكوب، في هذه الحالة يجب أن يتم رمي الأطعمة على الفور لأنها قد تعرّضت للذوبان في هذا الوقت وطبعًا لم تعد صالحة، وذلك بناء على ما جاء من جانب صحيفة الديار، اما في حالة قد وجدت القطعة المعدنية في أعلى الكوب أم في وسطه، في هذه الحالة فنجد أنه في حال هذه الأطعمة صالحة لتناولها.