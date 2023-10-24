دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الثعابين من الزواحف التي قد تصيب الكثير بالزعر، وتعد الثعابين من الزواحف متنوعة النوع، حيث أنها تصنف إلى ما يتخطى ال 2,700 نوع من الثعابين، وقد تتواجد الثعابين في المنزل أو الحديقة، أو اي مكان قريب منك، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بعض العلامات التي قد تدل على وجود ثعبان بالقرب من المنزل او المنزل، وطرق التخلص من الثعابين في المنزل. قشور بيض الثعبان، فمن المعروف أن الثعبان يضع بيضه في الشتاء لذا فإن وجود قشر البيض يعتبر دليل على مكانته. عند وجود آثار زحف علي الأرض حيث أن من المعروف أن الثعابين تزحف علي بطنها لذالك تترك آثار زحف ورائها. عند وجود جلد الثعبان في مناطق المنزل المتفرقة، حيث يغير الثعبان جلده كل بضعة أشهر. عند وجود شعر وعظم ضحاياه التي يتغذي عليها. إعتقادا أن رائحة الشيح قد تعمل على طرد الثعابين وغيره من الزواحف، فيمكن الشيخ أن يعمل على طرد الثعابين.

وفي إطار اخر فقد يتم إستخدام المبيدات الفسفوريه في المكان الذيي يبيض فيه الثعبان.

كما يتم أيضا استخدم الفلفل السوداني في الأماكن المغلقه عن طريق حرق الفلفل، ويتم استخدام هذه الطريقة من قبل الشعوب الأفريقية مثل شعب السودان العظيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هيطلعلك من المطبخ”.. احذر وجود تلك العلامات في منزلك… تدل على وجود ثعبان في منزلك !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.