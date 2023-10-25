“ضاع عمرنا واحنا منعرفش أهميته” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب في أسفل القفل بجانب المفتاح .. استخدمه في الحلال فقط!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السر وراء وجود ثقب في أسفل القفل بجانب المفتاح يعتبر أكثر الموضوعات رواجا على متصفحات جوجل، ولاسيما أن البعض لاحظ هذا الثقب والبعض الآخر لا، كما أن العديد من الأشخاص الذين شاهدوه ربما لم ينتابهم الفضول حول معرفة سبب وجوده إلا أنه من الضروري معرفة أهميته لكافة الأشخاص الذين يستخدمونه، لأنها سوف توفر عليهم الكثير سواء في تكرار شراء الأقفال أو المحافظه عليها، لذلك نسلط الضوء في السطور التالية للتعرف على أهمية هذا الثقب.

فوائد الثقب الصغير بجوار مكان المفتاح

إدراكنا للأشياء المحيطة يضيف إلى ثقافتنا معلومات هامة تجعلنا على قدر كبير من الوعي عند إستخدام هذه الأشياء، وهذا ماينطبق علي الثقب الموجود بجوار مكان المفتاح في القفل، حيث تتمثل أهمية صنعة وتوفره في هذا المكان تحديدا فيما يلي:

يصنع القفل من مادة حديدية أو معدن تكون عرضة للصدأ فور ملامسته للمياه، لذلك هذا الثقب يعمل على تصفية القفل من المياه الداخلية.

كما أن عملية إستخدام القفل بشكل مستمر يترتب عليها تلم القفل أو عدم قدرته على أداء مهمته في الفتح والقفل، لذلك يستخدم هذا الثقب في وضع قليل من الزيت المخصص لتشحيم الأقفال لتيسير عملية الإستخدام.

كيفية الحفاظ على القفل لمدة طويلة

من المؤكد أن كل شيء مصنع له فترة صلاحية تزيد أو تقل وفقا الجودة المنتج والاستخدام، وهكذا الأقفال واستخدامها بطريقة منظمة بعيدا عن إلقاء الأقفال علي الأرض أو تخريبها يجعلها تحتفظ بجودة أدائها فترة أطول، كما أن وضع أكياس بلاستيكية محكمة الغلق علي الأقفال التي لا تستخدم بإستمرار يحافظ عليها أيضا.