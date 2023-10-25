«هتندم ندم عمرك».. احذر وضع هذا المكون في الكيك يؤدي الى الاصابة بالسرطان .. تخلصى منه فوراً!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكيكة تعتبر واحدة من أشهر الحلويات المحببة لدى الجميع، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا يمكن إعدادها في المنزل أو شراؤها جاهزة من المحلات المتخصصة في الحلويات العديد من ربات البيوت يسعين إلى تحسين طعم الكيكة لتكون مشابهة لتلك المقدمة في المحلات، ولهذا يقومن بإضافة العديد من المكونات لتعزيز نكهتها وجعلها لذيذة ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من بعض الإضافات التي قد تكون ضارة بصحتنا دون أن نعلم سنتعرف على هذه المكونات لتجنب أي مخاطر صحية غير مرغوبة.

المكونات الخطيرة في الكيكة

تُشير البعض إلى استخدام مكون في صنع الكيك يمكن أن يكون خطيرًا للصحة، وقد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مثل السرطان هذا المكون غير آمن للأطفال والبالغين، ويجب تجنب استخدامه بحذر لتجنب الخطأ الكبير الذي قد يكون من الصعب علاجه مرة أخرى هذا المكون الخطير يعرف باسم محسن الكيك يُعتبر محسن الكيك مكونًا أساسيًا في صنع الكيك، حيث يساهم في منحها نكهتها الخاصة وعلى الرغم من الفوائد المعروفة له، يجب أن نكون على علم بأنه يحتوي على مواد كيميائية، مثل برومات البوتاسيوم، والتي تُستخدم لتحسين قوامه ولونه تعتبر هذه المواد مثيرة للقلق لبعض الأشخاص نظرًا لما يمكن أن تسببه من آثار سلبية على الصحة لذا، يُفضل تجنب استخدام محسن الكيك الذي يحتوي على هذه المواد الكيميائية والبحث عن بدائل طبيعية وصحية لإعداد الكيك اللذيذ.

أضرار برومات البوتاسيوم

أظهرت الدراسات الحديثة على مادة محسن الكيك، وهي برومات البوتاسيوم، أنها تمتلك مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، وقد يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة تعتبر هذه المادة من أخطر المكونات، ولها القدرة على أن تسبب مشاكل صحية جسيمة يصعب التعامل معها لذا، من الضروري تجنب استخدام محسنات الكيك التي تحتوي على برومات البوتاسيوم، والبحث عن بدائل صحية وأمنة تحمي صحتك وصحة عائلتك من الأمراض الناتجة عن هذه المادة الخطيرة.