دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احصلي على شعر لامع وصحي خالي من التقصف في 3 أسابيع فقط خلطة زيوت طبيعية 100٪,

1- وصفة زيت الزيتون مع زيت الخروع واللوز والسمسم من أقوي الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر، فتعمل هذه الوصفة على لمعان الشعر وكذلك تطويله وتنعيمه والحد من تساقطه وهي ان تقومي بإحضار ملعقة من زيت الخروع وضيفي لها زيت زيتون وكذلك زيت اللوز والسمسم هذه التركيبة بالفعل ستعالج جميع مشاكل شعرك بداية من فروة الرأس حتى بصيلات الشعر وكذلك الاطراف واتركيه على الشعر من مدة ساعتين وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.2- وصفة البصل مع الثوم:

حضري هذه الوصفة بأن تقطعي البصل وقومي بإستخراج الماء منه وبعد ذلك دلكي به فروة رأسك ومن ثمّ غسل الشعر بالشامبو ضيفي العسل مع ماء البصل كي يعمل على ترطيب شعرك.طريقة تحضير وصفة الثوم هو أن تقومي بغلي فصوص الثوم مع زيت جوز الهند ودلكي به الفروة واستمري على هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً حتى يتحسن شعرك.

3- طريقة الحلبة:

الحلبة بها كمية بروتين كبيرة جداً وكذلك تحتوي على حمض النيوتيك الذي يفيد الشعر و بالتالي ستحصلي على شعر قوي، قومي بطحن بذور الحلبة وضيفي لها أربع ملاعق من اللبن حتى يتجانس الخليط ثم ضعية على الشعر لمدة ساعة تقريباً وكرري الوصفة بإستمرا