«الطماطم بها سم قاتل » …وزارة الصحة تحذر من تناول مخاطر هذا النوع من الطماطم المنتشر في الاسواق …خلي بالك حياتك في خطر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطماطم هي إحدى الخضروات الشهيرة والمفضلة في معظم أنحاء العالم وتعتبر الطماطم مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعود بالفائدة على صحة الإنسان، الطماطم هي نباتات تتبع فصيلة اللفت، وهي مصدر هام للتغذية والنكهة في العديد من الأطباق العالمية، تمتاز الطماطم بلونها الأحمر الزاهي، والذي يشير إلى احتوائها على مركب يسمى “الليكوبين”، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز من صحة القلب ويحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، تعد الطماطم مصدرًا جيدًا لفيتامين C وفيتامين K، واللذان يلعبان دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة وتخفيف تجلط الدم إضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم على البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب.

اضرار الطماطم غير الناضجة

سمية السولانين: غالبًا ما تحتوي الطماطم الخضراء على مستويات مرتفعة من مركب يُعرف باسم السولانين. السولانين هو مركب سام يمكن أن يكون ضارًا إذا تم تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في مشاكل مثل التهيج المعوي والغثيان .

ضعف القيمة الغذائية: الطماطم غير الناضجة تحتوي عادة على مستويات منخفضة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن تتطور الطماطم لتصبح غنية بالمغذيات بعد نضجها الكامل .

صعوبة الهضم: الطماطم الخضراء قد تكون صعبة الهضم وتسبب مشاكل مع الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

مخاطر تقاوي الطماطم

يعتمد الكثيرون على اللون كمؤشر لمذاق الطماطم، ولكن هذا اعتقاد خاطئ هناك استدلالات أخرى تُستخدم لتحديد مدى نضج الطماطم، وهي تشمل ملمسها وصلابتها تذكر وزارة الصحة أنه يجب تجنب تناول الطماطم غير الناضجة، حيث تحتوي على مادة السولانين الضارة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل الحرق في الحلق، وآلام في المعدة، والشعور بالغثيان، وزيادتها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة تصل إلى الموت لذا، يجب أن نتأكد من نضج الطماطم قبل استهلاكها وعدم الاعتماد فقط على اللوند هذا هو التحذير الصادر عن وزارة الصحة بشأن الطماطم وجودة التقاوي المباعة في الأسواق، وضرورة الحذر من التزوير من قبل الجهات المستوردة من الدول الغربية.