“بخمسة جنية بس”.. طريقة التخلص من التجاعيد بوصفة بذور الكتان السحرية..هتوفرى فلوس عمليات التجميل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بذور الكتان تُقدم حلاً فعّالًا للعديد من مشاكل البشرة، وتستعيد مرونتها السابقة مما يمنحك شبابًا جديدًا وهذا يكون بالإضافة إلى ذلك، تساعد في التخلص من أي اسمرار يظهر على الجلد مع تقدم العمر وتعيد للبشرة مظهر الطفولة النقي والموحد ويُعتبر سيروم بذور الكتان الوصفة الأكثر فعالية من بين مجموعة واسعة من وصفات بذور الكتان، ويتميز بأمانه الكامل نظرًا لطابعه الطبيعي، وهو الخيار الأمثل في الوقت نفسه.

ماسك بذور الكتان

المكونات:

– ملعقة كبيرة من هريس بذور الكتان

– ماء دافئ

طريقة التحضير:

1. ضعي بذور الكتان في خلاط كهربائي.

2. قومي بمزج ملعقة كبيرة من بذور الكتان مع الماء الدافئ.

3. في وقت النهار، ضعي القناع على المناطق التي تحتاج إلى تجديد للبشرة، حيث تتمتع خصائص القناع المهدئة بقدرتها على تنقية البشرة.

4. استخدمي هذا القناع لمدة 12 يومًا، ثم اغسليه بالماء الفاتر و بعد ذلك، استخدمي كريمًا مهدئًا لتنظيف البشرة وإزالة أي بقايا من القناع.

ماسك بذور الكتان والزبادي

المكونات:

– ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة

– ملعقة صغيرة من بودرة القرفة

– ملعقة كبيرة من اللبن

طريقة التحضير:

1. امزجي جميع المكونات المذكورة أعلاه بعناية حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

2. قومي بغسل وجهك جيدًا، ثم طبقي العجينة على بشرتك.

3. اتركي العجينة لتمتصها البشرة لمدة تصل إلى ربع ساعة.

4. اشطفي وجهك بالماء ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة تبدو أكثر شبابًا.