«كارثة هتدمر حياتك » … كارثة تفعلها جميع الامهات يوميا اثناء سلق البيض تؤدي الى الإصابة بامراض الكبد…عشان متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض المسلوق هو طعام شائع ومفضل في العديد من الثقافات حول العالم إنه غذاء غني بالفوائد الغذائية ومتعدد الاستخدامات يتميز البيض المسلوق ببساطته وسهولة تحضيره، وهو مناسب لتناوله كوجبة خفيفة أو جزء من وجبة رئيسية، البيض المسلوق هو واحد من أبسط وألذ الأطعمة التي يمكن تناولها، ويمكن تناوله في مختلف الأوقات والمواقف إنه يوفر العديد من الفوائد الغذائية ويمثل جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للكثير من الأشخاص.

الطريقة الصحيحة لسلق البيض

أحضر قدرًا صغيرًا مع ماء كافي لغمر البيض بالكامل .

قم بوضع القدر على نار متوسطة حتى يبدأ الماء في الغليان .

استخدم ملعقة لوضع البيض برفق في الماء المغلي. يمكنك استخدام الملعقة لتجنب كسر البيض أثناء وضعه في الماء .

قم بتغطية القدر واترك البيض يغلي لمدة 9-12 دقيقة حسب مدى رغبتك في درجة استواء الصفار. إذا كنت تفضل البيض ناضجًا تمامًا، فاتركه لمدة 9 دقائق، وإذا كنت ترغب في البيض أقل نضجًا، فاتركه لمدة 12 دقيقة .

بعد انتهاء وقت السلق، قم بإزالة البيض بحذر باستخدام ملعقة مثقوبة أو ملقط وضعهما في ماء بارد أو وعاء به ماء وثلج لمدة دقيقة واحدة تقريبًا لإيقاف عملية الطهي وتبريدهما بشكل سريع .

بعد ذلك، قم بكسر قشرة البيض واستخدامه على الفور أو تخزينه في الثلاجة إذا كنت تخطط لاستخدامه لاحقًا.

مخاطر سلق البيض بطريقة خاطئة

تناول البيض النيء أو غير الناضج يمكن أن يشكل مخاطر صحية، حيث يمكن أن يحتوي البيض على بكتيريا ضارة مثل سالمونيلا، في بعض الحالات، خاصة لدى الأفراد ذوي الجهاز المناعي الضعيف، يمكن أن تؤدي العدوى بالسالمونيلا إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الأمعاء والتهاب الدم والالتهاب الرئوي.