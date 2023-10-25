«عشان متجيش تندم بعد كده » … وزارة الداخلية تصدر تحذيرًا هامًا لأصحاب هذه البطاقات الشخصية مطالبة إياهم بضرورة زيارة السجل المدني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قررت الحكومة المصرية فرض عدة عقوبات على حاملي البطاقة الشخصية في حالة تورط المواطنين في مختلف حالات تتطلب المساءلة القانونية هذه العقوبات تتراوح بين الحبس ودفع غرامات مالية يشكل هذا الموضوع مصدر قلق للمواطنين، الذين يسعون لفهم تلك العقوبات وكيفية تجنب الوقوع فيها، سيتم استعراض هذا الموضوع بشيء من التفصيل في المقال التالي، حيث سنتناول أنواع الجرائم التي تشملها هذه العقوبات والإجراءات الواجب اتخاذها لتجنبها .

عقوبات البطاقة الشخصية

تلك هي بعض العقوبات التي تم فرضها على حاملي البطاقة الشخصية في مصر في حالة تورطهم في بعض السيناريوهات القانونية إليكم تلك العقوبات:

التأخر في تجديد البطاقة الشخصية لمدة 3 شهور: في حالة تأخر شخص عن تجديد بطاقته الشخصية لمدة تزيد عن 3 شهور، يكون معرضًا لدفع غرامة مالية تبلغ 50 جنيهًا مصريًا. عدم استخراج بطاقة شخصية بعد سن الـ15: إذا وصل الفرد إلى سن 15 عامًا دون أن يقوم بإصدار بطاقة شخصية، فإنه يتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه مصري. عدم تحديث البيانات الشخصية: إذا لم يقم الفرد بتحديث بياناته الشخصية، مثل عنوان السكن والحالة الاجتماعية، يكون معرضًا لدفع غرامة مالية تبلغ 50 جنيهًا مصريًا. استخدام الرقم القومي لفرد آخر: إذا قام أي فرد بسوء استخدام الرقم القومي لبطاقة شخصية تابعة لفرد آخر في معاملات ورقية، سيتعرض لعقوبتين تتضمن الحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه مصري.

طريقة استخراج البطاقة شخصية